Reich entscheidet Bezirkspokal-Derby für Vorsfelde gegen Wendschott mit Doppelpack

Bestes Fußball-Wetter beim SSV - und mit über 200 Fans kam auch eine stattliche Kulisse zu diesem Pflichtspiel. Im Vorfeld hatte der SSV einiges getan, um den Zugang nach Corona-Regeln durchzuführen. So wurden beim Einlass die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen. Das Duell der beiden Teams hatte es in den vergangenen Jahren höchst selten gegeben. Der WSV war zuletzt in der Kreisliga, ist nun in die Bezirksliga aufgestiegen. "Und der WSV hat sich spürbar gewehrt, die Mannschaft war in diesem Derby sehr motiviert", meinte SSV-Coach Willi Feer. Doch sein Team ließ sich davon nicht beirren, wollte sich vom Nachbarn nicht ärgern lassen. Vorsfeldes Coach begeistert: "Bezirkspokalspiele sind dazu da, sie zu gewinnen. Und wir wollten wenig zulassen. Wir haben gewonnen. Und wir haben praktisch nichts zugelassen.