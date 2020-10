Reich und Co. in Torlaune: Vorsfelde schlägt Isenbüttel 5:0

In der Vorwoche hatte der SSV Vorsfelde beim 1:1 in Schöningen ein wenig enttäuscht, gegen Isenbüttel war Wiedergutmachung angesagt. Und die gelang auch. Ein ungeschicktes Schubsen von Jan-Niklas Homann leitete Isenbütttels Niederlage ein. Dustin Reich fiel um, verwandelte den fälligen Elfer zum 1:0. Bis dahin war die Partie ausgeglichen gewesen. Bevor Isenbüttel sich vom 0:1 erholt hatte, setzte sich Philipp Flaschel im Strafraum ganz einfach durch, zog mit links ab, traf flach ins untere rechte Eck. Nach 13 Minuten war die Partie für Isenbüttel praktisch verloren.

Vorsfelde ließ die Gäste in der Folge ein wenig kommen, um dann aggressiv dazwischen zu gehen und zu kontern. "Ihre physische Präsenz war größer", meinte Isenbüttels Coach Rouven Lütke. Er sagte: "Unsere erste Halbzeit fand ich dennoch besser als die zweite. Zwischen der 20. und 35. Minute waren wir auch im Spiel, hatten ein paar Eckbälle." Allerdings, so kannte er auch an: "Richtige Torchancen kamen dabei nicht heraus." Dafür wurde ein wenig zu nachlässig am eigenen Strafraum agiert. Yannik-Alexander Ehrhoff bekam halblinks zuviel Platz und Zeit, legte sich den Ball zurecht und zirkelte ihn oben rechts in den Winkel. 3:0. Ein Traumtor.