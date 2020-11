Reicht es für einen Hummels-Einsatz gegen den FC Bayern? BVB-Trainer Favre: "Wir müssen warten"

BVB-Trainer Lucien Favre hat einen Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) offen gelassen. Auf der Pressekonferenz vor dem Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten am Freitagnachmittag sagte der Schweizer: "Wir müssen bis morgen warten, ob er dabei ist. Deshalb kann ich nicht darüber sprechen." Gleiches gelte für Nationalspieler Emre Can, der nach seiner Corona-Infektion ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Nach wie vor ist nicht klar, ob Hummels seine im vergangenen Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld erlittene Oberschenkelblessur rechtzeitig bis zum Gipfeltreffen auskuriert. Beim Champions-League-Spiel unter der Woche in Brügge hatte Axel Witsel, ansonsten Chef im defensiven Mittelfeld der Dortmunder, den früheren deutschen Nationalspieler in der Defensive vertreten.