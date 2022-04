"Sehr reif und abgezockt": Erste Reaktionen auf RB Leipzigs Halbfinal-Einzug in der Europa League

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Kevin Kampl (RB Leipzig): "Es gibt heute wenig zu kritisieren. Es war ein tolles Spiel. Wir waren sehr reif und abgezockt. Wir wollten ein bisschen tiefer stehen, ihnen ein bisschen mehr Ballbesitz lassen. Wir wussten, wenn wir vorn drauf gehen, dass sie mit ihren schnellen Leuten, dann schnell in die Tiefe gehen. Wir wollten ab der Mittellinie die Bälle gewinnen und dann selbst schnell nach vorne spielen. Das haben wir, glaube ich, super gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit ein tolles Tor geschossen, sind dann in der zweiten Halbzeit sehr ruhig geblieben. Es war klar, dass Bergamo noch mal kommt. Wir haben uns nicht anstecken und beeindrucken lassen. Wir haben unser Ding gemacht und am Ende den Lucke Punch gesetzt." ©