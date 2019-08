Reine Kopfsache: Recken unterziehen sich "Baseline-Untersuchung"

Die Recken-Einheit am Mittwoch war reine Kopfsache. Die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf warfen keine Bälle durch die Swiss-Life-Hall und absolvierten keinen Kraftzirkel. Sie hatten Einzeltraining vor dem Bildschirm – getestet wurde ihre Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit. „Es ist eine Baseline-Untersuchung“, sagte Neuropsychologe Roman Botko, der mit seinen Kollegen vom BG Klinikum Hamburg die Tests vornahm und überwachte.

Rückraumspieler Olsen hat Erfahrung

Wie wichtig die rechtzeitige Erkennung einer Gehirnerschütterung ist, schilderte Recken-Regisseur Morten Olsen. Der 34-Jährige hatte im Spiel bei der SG BBM Bietigheim einen Schlag an den Kopf erhalten. „Ich habe schon Erfahrungen mit Gehirnerschütterungen“, sagte der Däne. „Deshalb bin ich vom Feld gegangen.“ Da er ohnehin durch einen Infekt geschwächt war, setzte er die folgenden Tage auch mit dem Training aus.

„Ich habe am Sonntag dann wieder leicht angefangen – und auf einmal Kopfschmerzen bekommen. Stärke zehn auf einer Skala von eins bis zehn“, erzählte Olsen und verzog in der Erinnerung an das Leiden den Mund. „Kein Medikament aus der Hausapotheke hat geholfen, erst im Krankenhaus haben sie mir ein paar schöne Tabletten gegeben“, ergänzte der Handballer. Zwei Tage musste er fest liegen, dann durfte er nach Hause und allmählich wieder mit leichtem Training beginnen.