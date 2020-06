Ex-Manager Calmund lobt DFL für Hygiene-Konzept und fordert Salary Cap: "Wahsinnsgehälter reduzieren"

Der frühere Fußball-Manager Reiner Calmund würde die Bundesliga-Saison wieder stoppen, falls sich die Lage in der Coronavirus-Pandemie wieder verschlechtert. „Sollte die Infektionsrate steigen, muss man die Situation neu bedenken und zur Not wieder stoppen“, sagte der ehemalige Manager des Pokalfinalisten Bayer Leverkusen im Interview der Süddeutschen Zeitung (Freitag). „Ich bin 71 und Risikokandidat. Die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Wenn ich den Fußball der Gesundheit vorziehen würde, müssten sie mich sofort in die geschlossene Anstalt einweisen“, meinte Calmund.