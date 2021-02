Reiner Calmund: Schalke 04 hätte Jochen Schneider als "Strategen im Hintergrund" halten sollen

Natürlich kann Schalke sich nach unglücklichen Entscheidungen und einem Abstieg in die 2. Liga von Jochen Schneider als Sportvorstand zum Saisonende trennen . Warum das nach den erneuten Fanausschreitungen gegen Schneider gerade jetzt und direkt sein musste, zeigt nur, welche Problematiken es auf Schalke gibt. Eine unnötige und getriebene Hektik, mit der man Stresssituationen nicht beruhigt, sondern erweitert.

Für einen geregelten sportlichen Übergang bei einem Abstieg in die 2. Liga hatte Jochen Schneider mit der Installierung des Trios Mike Büskens, Norbert Elgert und Peter Knäbel gesorgt. Eine gute und richtige Idee, das sind Fachleute. Dennoch würde ein Mann wie Jochen Schneider in meinen Augen Schalke im Vorstand guttun, nicht als Manager an der Front, sondern als Stratege im Hintergrund.