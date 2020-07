Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel über seinen Rücktritt und die Özil-Affäre: "Hat mich getroffen"

Jetzt spricht Reinhard Grindel: Über ein Jahr nach seinem Rücktritt am 2. April 2019 wegen eines Uhrengeschenks eines ukrainischen Funktionärskollegen hat der ehemalige DFB-Präsident nun in einem Interview mit der Bild am Sonntag über die Umstände seines Rückzugs gesprochen. "Ich habe einen Compliance-Verstoß begangen, und es war richtig, daraus die Konsequenzen zu ziehen", stellte der 58-Jährige nun klar. "Ich habe nirgends einen Hehl aus dem Geschenk gemacht. Das mag man naiv nennen, jedenfalls war diese Form der Transparenz das komplette Gegenteil von Korruption."