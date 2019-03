Ex-DFB-Sprecher greift Reinhard Grindel an: "Schlechtester Präsident seit 50 Jahren" 

Dieser Fernsehauftritt hatte es in sich! Vor laufenden Kameras redete sich der Ex-Sprecher des DFB-Teams, Harald Stegner, im "Doppelpass" bei Sport1 in Rage. Der Grund; DFB-Präsident Reinhard Grindel, den er in seiner Wutrede scharf kritisierte. "Er ist der schlechteste Präsident seit 50 Jahren. Und es ist in den letzten Wochen noch schlimmer geworden. Reinhard Grindel hat wenig Fußballkompetenz, Grindel hat viel Geltungssucht, Grindel ist ein Populist par excellence", so Stegner.