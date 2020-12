Reinhard Grindel zur Vertragslage von Jogi Löw: DFB könnte sich Trennung finanziell leisten

Der ehemalige Präsident Reinhard Grindel glaubt nicht daran, dass sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) aus finanziellen Gründen für ein Festhalten an Bundestrainer Joachim Löw entschieden hat. "Kein Journalist kennt den Vertrag von Joachim Löw. Deshalb sollte niemand die Behauptung aufstellen, der DFB könne sich schon aus wirtschaftlichen Gründen eine Trainerentlassung nicht leisten", sagte Grindel in einem Interview bei sport1.de (Mittwoch). Dies sei "abwegig", fügte der Ex-Funktionär an. "Entscheidend sind immer sportliche Gründe." Der Verband hatte am Montag bestätigt, mit Löw bis zur EM 2021 weiterzumachen.

