Grindel-Nachfolge: Ex-Nationalspielerin Inka Grings wirbt für DFB-Präsidentin

Die frühere Nationalspielerin Inka Grings hat sich dafür ausgesprochen, bei der Suche nach einem neuen Präsidenten für den Deutschen Fußball-Bund nicht nur Männer zu berücksichtigen. „Die Zeit ist natürlich reif. Es hatten ja jetzt eine ganze Reihe von Männern die Gelegenheit zu zeigen, was sie können“, sagte Grings der Rheinischen Post: "Aber im Ernst: Es geht am Ende darum, den Kandidaten mit den besten Qualifikationen zu finden."

Aus ihrer Sicht sei es absurd, dass sich Frauen im Jahr 2019 noch immer rechtfertigen müssten und es noch viele Bereiche gebe, in denen sie noch nicht gleichgestellt seien: "Da geht es nicht nur um Fußball." Der DFB befindet sich seit dem Rücktritt von Reinhard Grindel auf der Suche nach einer neuen Verbandsspitze. Spätestens Ende Juli wollen DFB und DFL einen Kandidaten präsentieren. Das Ziel sei es, auf dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main "einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin zu wählen, der oder die gemeinsam getragen wird und zum zu erstellenden Anforderungsprofil passt", hieß es in einer Mitteilung.