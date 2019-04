Kehrtwende beim ZDF: Reinhard Grindel hat doch kein Rückkehrrecht

Grindel arbeitete seit 1992 für das ZDF

Grindel hatte von 1992 bis 1997 beim ZDF in Bonn gearbeitet, leitete ab 1997 zwei Jahre lang das ZDF-Studio in Berlin und war bis 2002 Studioleiter in Brüssel. Danach wechselte er in die Politik und saß von 2002 bis 2016 als Abgeordneter für die CDU im Bundestag.