Reisegruppe VfB: Nach über 100 Tagen sind Fallerslebens Handballer wieder zu Hause

Sie waren lang auf norddeutschen Straßen unterwegs. Nach fünf Spielen in der Fremde in Folge und rund 1200 Kilometern Auswärtsfahrt ist der VfB endlich wieder in Fallersleben zu einem Punktspiel. "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie wir uns darüber freuen! Das ist fantastisch", sagt Knobbe. Ausgerechnet durch die Verlegung des Duells mit dem Lehrter SV vom Dezember in den Januar verlängerte sich die Auswärts-Tour des VfB auf sechs Spiele, von denen allerdings die vorletzte Tour zu den HF Helmstedt-Büddenstedt aufgrund eines positiven Corona-Falls beim Gegner ausfiel.

6:4 Punkte sammelte die Reisegruppe VfB auf ihren Fahrten. Es wäre ein fast perfekte Heimkehr, wenn da nicht ausgerechnet der letzte Auftritt beim TV Stadtoldendorf gewesen wäre. "Wir haben etwas geradezurücken, wollen natürlich gegen Lehrte gewinnen", sagt Knobbe nach dem jüngsten 25:29. "Einfach wird's aber nicht. Als Favorit sehe ich uns nicht. Aber wir wollen zu Hause kein Spiel verlieren." Drei hatte Fallersleben (dazu sieben Auswärtspartien) bisher - alle wurden gewonnen.

Hartfiel fehlt

Fehlen wird aber Hartfiel. "Das kommende Wochenende war ja mal ursprünglich ein freies. Deshalb ist Bert nicht da", erklärt der Coach. "Das ist zwar ein bisschen schade, aber da hilft kein jammern. Wir haben eine gute Mannschaft, die Jungs freuen sich darauf, jetzt endlich mal wieder zu Hause zu spielen."

An einem Mittwoch in Helmstedt

Und sie dürfen sich zunächst daran gewöhnen. An den nächsten vier Spieltagen - inklusive Lehrte - stehen drei Partien am Windmühlenberg an, ehe das Nachholspiel in Helmstedt den VfB dann wieder zur Reisgruppe macht und drei Auswärtspartien am Stück einläutet. Das kleine Derby steigt übrigens am 23. Februar (20 Uhr). Ein Mittwochabend, der für Fallersleben eine englische Woche bedeutet. Knobbe wird die Belastung übers Training steuern. Und in Zeiten von Corona sagt er sowieso: "Ich würde auch viermal die Woche spielen, Hauptsache ich kann mit meinen Jungs spielen."