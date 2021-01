Reislingen-Duo vertritt Wolfsburgs Jungschiris beim eFootball-Turnier

Ein Duo des SV Reislingen/Neuhaus wird den NFV-Kreis Wolfsburg am 29. und 30. Januar beim Jungschiedsrichter-Turnier vertreten. Der 16-jährige Luke Kramm setzte sich im Finale des 15 Teilnehmer umfassenden Turniers am Sonntag in der Fußball-Simulation FIFA 21 gegen Jonas-Alexander Schmidt mit 3:2 nach Golden Goal durch. Da beim Jungschiedsrichter-Turnier nur Teilnehmer bis 18 Jahre zugelassen sind, der Kreis Wolfsburg seinen Wettbewerb aber auch mit älteren Teilnehmern ausspielte, wurde Bilel Dallali als zweiter Teilnehmer ausgewählt. Der 15-Jährige verpasste das Halbfinale, durch seine neun Punkte in der Vorrunde war er aber nach Kramm der zweitbeste U18-Spieler.

Anzeige

"Es freut mich, dass ich Ende Januar für den Schiedsrichter-Kreis Wolfsburg antreten darf. Ohne meine Freunde vom Fightclub Südwest wäre das aber nicht möglich gewesen. Sie haben mich in FIFA trainiert, nur dadurch bin ich so gut geworden“, sagt Kramm. Auch Dallali, der im Viertelfinale ausgeschieden war, gehört zu diesem Freundeskreis und bereitete sich mit dem Turniersieger akribisch vor. „Ich war nach dem Ausscheiden traurig und hatte nicht damit gerechnet, dass ich beim nächsten Turnier mitspielen darf“, sagt Dallali.