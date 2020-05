Reiss und Peleikis bleiben Skorpione, Urgestein Finkel Indianer

Finkel verlängert: ECH-Abwehr steht

Auch den Hannover Indians bleibt ein Verteidiger treu, nämlich der treueste Spieler im Kader: Armin Finkel. Ob Bundesliga bei den Junioren oder vierte Liga und dritte Liga im Herrenbereich – Finkel schnürt abzüglich zweier Saisons in Rostock und Herford seit 2005 seine Schlittschuhe am Pferdeturm. Inklusive des gebürtigen Hannoveraners hat der ECH mit Nick Aichinger, Nico Turnwald, Maximilian Pohl, Nick Bovenschen, Aaron Beally und Philipp Hertel nun sieben Abwehrleute an Bord und könnte in diesem Mannschaftsteil seine Planungen als abgeschlossen betrachten.