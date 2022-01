Nach Bericht über Vorwürfe der Tierquälerei gegen "Stall von Ludger Beerbaum": Reit-Verband bezieht Stellung

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat die in einem RTL-Bericht gezeigten Trainingsmethoden bei Springpferden verurteilt. "Bereits jetzt, unabhängig von dem gezeigten Beitrag, können wir klar sagen, dass der Gebrauch von Vierkantstangen sowie genopptem oder gestacheltem Stangenmaterial inakzeptabel ist und nicht im Einklang steht mit den Grundsätzen des fairen Pferdesports", sagte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach in einer noch in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Verbandes.

Der TV-Sender RTL hatte am Dienstagabend in der Sendung RTL Extra Vorwürfe gegen einen Weltklasse-Springreiter erhoben. Es geht um die "mutmaßliche Anwendung unerlaubter Trainingsmethoden sowie mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz im Stall von Ludger Beerbaum", wie der FN auf seiner Homepage wiedergab. In dem Beitrag wurden heimlich aufgenommene Videos gezeigt, in denen Springpferde angeblich mit der unerlaubten Methode des sogenannten Barrens trainiert werden. Dabei wurde den Tieren beim Sprung über ein Hindernis eine Stange gegen die Vorderbeine geschlagen.