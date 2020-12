Nedorostek löst Gröschel ab: Mit 20 Siegen bester Galopptrainer von der Neuen Bult in 2020

Der gebürtige Tscheche Bohumil Nedorostek gewann in diesem Jahr in Deutschland 20 Rennen (zwei zusätzlich im Ausland) – nur knapp weniger als 2019 (23). In diesem Jahr glänzte er aber bei viel bedeutsameren Rennen. Dazu kommen 20 zweite und 17 dritte Plätze. Nedorostek verpasste nur knapp die Top 10 der deutschen Rangliste. Hinter Gewinner Henk Grewe (55 Siege) landete er auf Rang elf. Seinen jüngsten Sieg feierte Nedorostek am zweiten Weihnachtstag in Mühlheim mit La Aluna in einem Ausgleich IV.

Der 16-malige Hannover-Champion Gröschel kam in seinem letzten Jahr als Trainer auf 18 Siege, 21 zweite Plätze und 35 dritte Plätze. Seine Gesamtplatzierung: Rang 13.