Gefährliche Kälte: Training nur in der Halle, Sportpferde haben es schwer im Winter

Sie muss sich konzentrieren. Der Weg in die Reithalle, dem einzigen Ort für ein wenig Auslauf im Schneechaos, ist kurz, aber gefährlich. „Die Tiere können wegknicken und sich schlimm verletzen“, sagt Bendix. Fast rund um die Uhr hat ein Team von Freiwilligen den Weg zur Halle in den vergangen Tagen winterfest gemacht. „Es ist für uns momentan die einzige Möglichkeit, die Pferde zu bewegen.“ Eine Magnesiumchloridmischung sorgt dafür, dass der Hallenboden nicht gefriert.

Die Gefahr für die Pferde durch den Schnee ist beim RV Hannover also kein großes Problem. Alle Wege sind geräumt und sicher, in der Halle kann normal geritten werden. Doch Sorgen bereitet Dewitz die Versorgung der Tiere: „Unser größtes Problem entsteht, sobald die Leitungen platzen.“ Passiert das, können die Pferde nicht mehr automatisch über Tränken mit Trinkwasser versorgt werden. Zur Vorsorge werden die Tränken abends um 21.30 Uhr ausgestellt und erst am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder eingeschaltet.

Immerhin: Wenige ihrer Tiere dürfen sogar zum Chillen oder um sich mal kurz auszutoben auf einen Paddock – einem eingezäunten und graslosen Auslauf. So auch Emil. Das Jungpferd kommt jeden Morgen für drei bis vier Stunden raus. „Manche Pferde haben richtig viel Spaß im Schnee“, so Dewitz.

"Immer noch besser, als es abzusagen"

Dewitz hofft, dass sich die Lage in der kommenden Woche wieder etwas beruhigt. Dann könnte Hannovers Reitsportszene auch mit Bezug auf die Corona-Situation etwas aufatmen. Aktuelle Auflagen sorgen dafür, dass nicht zu viele Sportler gleichzeitig reiten dürfen. Der RFV Isernhagen hat Schulpferde – während des Lockdowns dürfen nur zwei Personen gleichzeitig mit ihnen trainieren. Normalerweise gibt es Sechsergruppen. Bendix: „Ich hoffe, dass unser Betrieb bald wieder normal laufen kann.“

Etwas mehr Zuversicht hat Dewitz für ihren RV Hannover. Schon am 20. März soll ein großes Turnier in der Vielseitigkeit stattfinden. Auf dem Gelände in Vahrenheide sollen dann Reiter aus ganz Deutschland zusammenkommen. Ein Antrag auf Genehmigung des Turniers wurde allerdings von der Behörde abgelehnt, da Veranstaltungen nur für Profisportler erlaubt sind. Dewitz: „Ich hoffe auf Lockerungen. Wir könnten das Turnier zur Not auch ohne Zuschauer durchführen. Das wäre immer noch besser, als es abzusagen.“ In Isernhagen ist die Stimmungslage noch etwas vorsichtiger. „Wir haben nichts geplant. Die Situation ist für uns einfach zu unsicher“, so Bendix.