Reitsport-Star Ludger Beerbaum: Leipzig ist „ein Muss im Kalender“

Leipzig. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten ist ein Ereignis Thema, das für Reitsport-Star Ludger Beerbaum ein „Leuchtturm“ und „ein Muss im Kalender“ ist. Klar, es geht um die Partner Pferd. Vom 17. bis 20. Januar 2020 findet das Reitsport-Event zum 23. Mal statt und – auch das ist Routine – es wird alles noch schöner, noch größer, noch besser.

Die Fakten: Das 1998 erstmals durchgeführte Turnier hat seit 2002 im Springen Weltcup-Status. Im Springreiten ist Leipzig in dieser Saison die elfte Station von insgesamt 14, das Finale steigt im April in Las Vegas. Zahlreiche Topstars kommen, die deutsche Elite fast komplett. Denn um sich fürs Finale zu qualifizieren, brauchen viele Reiter, vor allem die Deutschen, noch Punkte, also gute Platzierungen.

Gilt theoretisch auch für Ludger Beerbaum. Der ist im aktuellen Weltcup-Zirkus jedoch erst einmal gestartet, wurde in Stuttgart Neunter (8 Punkte) und hat kaum Chancen auf ein Finalticket. Doch für Las Vegas plant er gar nicht. „Das Finale ist recht spät und dann auch noch in Las Vegas, da fangen wir hier schon mit der grünen Saison an. Das passt dieses Jahr nicht so gut“, erklärt der 56-Jährige. Leipzig aber passt, hier will er unbedingt reiten. Weil? „So lange ich Spitzensport betreibe, will ich auf den besten Veranstaltungen starten. Und Leipzig gehört zu den drei besten Turnieren Europas.“ Endlich will er in Leipzig auch mal gewinnen. „Das wäre natürlich super. Aber das habe ich auch schon die letzten Jahre gesagt.“

Was macht Leipzig so besonders, dass alle (Pferde-)Welt schwärmt? Für Ludger Beerbaum ist es das stimmungsvollste Hallentunier in Europa. Fahrsport-Weltmeister Boyd Exell, der laut Turnierchef Volker Wulff jedes Jahr um eine Wildcard geradezu bettelt, hebt auch aufs Publikum ab. „Die Atmosphäre ist grandios. In Leipzig ist das Fahren fast ebenbürtig mit dem Springen“, sagt der Australier. Die tadellose Organisation wird auch immer genannt.

Bei den Lobeshymnen auf die PP tut sich die von Sportbürgermeister Heiko Rosenthal wegen ihres lyrischen Ansatzes hervor. „Viele Sportveranstaltungen sind zarte Pflänzchen, die wachsen wollen. Die Partner Pferd ist kein zartes Pflänzchen mehr, sie ist die Stiel-Eiche Leipzigs.“ Sparkassen-Chef Harald Langenfeld lobt auch („Die Partner Pferd hat zum Ruf der Sportstadt Leipzig enorm beigetragen“), baut aber auch Druck auf. „Den Veranstaltern ist es gelungen, jedes Jahr einen draufzulegen. Ich bin gespannt ...“

Turnierchef Volker Wulff lächelt und sagt: „Wir geben uns Mühe.“ Ja, was bringt nun das Turnier 2020? Das Programm ähnelt denen der letzten Jahre. Die Weltcups im Springen und Fahren sind die Highlights, es gibt das gewohnte Rahmenprogramm mit Partner Pferd Cup, Youngster Tour, auch wieder den Ponycup zugunsten von „Leipzig hilft Kindern“. Das Voltigieren hat diesmal keinen Weltcup-Status, weil von den vier Stationen nur zwei übriggeblieben sind und der attraktive Titel Weltcup nicht mehr angebracht ist. Die Turner zu Pferd tragen in Leipzig jetzt ein „Masters“ aus. Was Steigerungen und Rekorde angeht – die 75 000-Besucher-Marke könnte fallen. 270 Aussteller sind auch Bestmarke und Umsatzrekorde bei den Händlern sind angesichts von Aktionen wie „Black Thursday“ und „Schnäppchenmarkt“ wahrscheinlich.

Verdächtig oft war gestern von 2022 die Rede – dann richtet Leipzig zum dritten Mal das Weltcup-Finale aus. Da dürften wirklich alle Rekorde fallen. Ist der Termin nicht erst recht ein „Muss im Kalender“, Herr Beerbaum? Der sagt: „Ich freue mich schon jetzt auf 2022. Ich weiß aber noch nicht genau, ob ich dann als Zuschauer oder Aktiver dabei bin.“ 2020 reitet er auf jeden Fall.

