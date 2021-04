Rekord-Ablöse für Nagelsmann? Für diese Trainer zahlten die Top-Klubs am meisten

Ein Trainer scheint längst nicht mehr nur so gut oder schlecht wie seine Spieler, sondern ein richtig guter kann seine Spieler besser machen - und damit den Verein erfolgreich. Zuletzt hatten Trainer-Transfers mit Ausstiegsklausel für Aufsehen gesorgt. Adi Hütter wechselt im Sommer von Eintracht Frankfurt für 7,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach. So viel wurde innerhalb der Bundesliga noch nie für einen Trainer bezahlt. Der Transfer kam zustande, weil parallel Gladbachs aktueller Coach Marco Rose ebenfalls dank einer entsprechenden Klausel für kolportierte fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechseln wird.

Für einen Trainer ohne Ausstiegsklausel und mit laufendem Vertag müssen die Vereine immer mehr Geld in die Hand nehmen. Das jüngste Beispiel ist Julian Nagelsmann. Der 33-Jährige gilt als heißer Nachfolgekandidat von Hansi Flick beim FC Bayern, der den deutschen Rekordmeister trotz seines Vertrags bis 2023 im Sommer verlassen will. Um die 30 Millionen Euro Ablöse könnte Nagelsmann den Münchnern kosten, wie zuerst die Bild vermeldet hatte. Es wäre der endgültige Beweis für die gestiegene Wertigkeit der Spitzenkräfte.

Villas-Boas hält internationalen Rekord

Doch eine Ausstiegsklausel besitzt Nagelsmann nicht. Und so würde der FC Bayern mit einer Ablösesumme in Höhe der kolportieren 30 Millionen Euro einen deutlichen Rekord aufstellen. Bis dato zahlte nur der FC Chelsea ansatzweise so viel Geld für einen Coach. Im Jahr 2011 holte der FC Chelsea André Villas-Boas für 15 Millionen Euro vom FC Porto nach London. Ähnlich viel zahlten nur Leicester City für Brendan Rodgers (10,2 Millionen Euro an Celtic Glasgow) und Sporting Lissabon für Ruben Amorim (10 Millionen Euro an Sporting Braga).

In England und Deutschland scheinen sich Ablöse-Summen für Trainer immer mehr zu verfestigen. José Moutinho (für 6 Millionen Euro zum FC Chelsea) und Mark Hughes (für 6,2 Millionen Euro zu Manchester City) stehen im Premier-League-Ranking hinter Villas-Boas und Rodgers. In Deutschland rangiert Hütter auf der eins - noch. Für einige andere Fußball-Lehrer wurde aber in der Bundesliga auch schon viel Geld investiert. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick.