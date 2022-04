Rekord-Blitzstart in London: Frankfurt-Youngster Knauff trifft gegen West Ham nach 49 Sekunden

Ob zum Zeitpunkt dieses Treffers wirklich schon alle Zuschauer im Londoner Olympiastadion auf ihren Plätzen saßen? Eintracht Frankfurt ist im Halbfinale der Europa League ein Biltzstart gelungen. Nach nur 49 Sekunden erzielte U21-Nationalspieler Ansgar Knauff den Führungstreffer für die SGE im Hinspiel gegen West Ham United. Ein perfekter Start gegen den Premier-League-Klub, der noch gar nicht wirklich auf dem Feld gestanden hatte. Knauffs Treffer war der früheste in der Europa-League-Geschichte der Frankfurter.

Was war passiert? Frankfurt bekam von den Londonern im Aufbauspiel zu viel Platz. West Ham hatte keinen Zugriff auf den Ball, den die SGE-Profis locker zirkulieren konnten. Auch Rafael Borré hatte auf der linken Seite viel Platz. An seiner perfekt getimten Flanke hinderte ihn kein "Hammer". Knauff lief sich im Strafraum gegen die wieder zu passiven Londoner Verteidiger perfekt frei und netzte per Kopf ein. Lange hielt die Führung jedoch nicht: Michail Antonio (21.) glich 20 Minuten später zum 1:1 aus.