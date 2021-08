"Rekord an individuellen Fehlern": Werder-Trainer Anfang übt nach Paderborn-Debakel scharfe Kritik

Auf Werder Bremen kommen gleich zum Start der neuen Pflichtspielphase ungemütliche Zeiten zu. Acht Tage nach der peinlichen Pleite im DFB-Pokal gegen Drittligist VfL Osnabrück (0:2) setzte es auch in der Liga den ersten empfindlichen Tiefschlag. Das 1:4 vor heimischer Kulisse gegen den bislang sieglosen SC Paderborn am Sonntag kam einem spielerischen Offenbarungseid gleich und machte den Fehlstart perfekt. Entsprechend angefressen äußerte sich Werder-Trainer Markus Anfang im Nachgang des Spiels. "Wir haben heute einen Rekord aufgestellt an individuellen Fehlern", meckerte der 47-Jährige bei Sky in Richtung seiner Schützlinge. "Das war heute nicht erste oder zweite Liga. Das war nicht das, was wir spielen können." Anzeige

In der Tat sah die Hintermannschaft der Bremer gleich mehrmals schlecht aus. Sowohl beim Führungstor von Felix Platte (9.) als auch beim Schlusspunkt durch Ron Schallenberg (55.) war von den Bewachern der Paderborner keine Spur. "So kannst du kein Zweitligaspiel gewinnen", monierte Anfang weiter und benannte einmal mehr die Transfer-Aktivitäten der Bremer, die zuletzt mit Yuya Osako, Johannes Eggestein und Josh Sargent drei Offensivkräfte abgegeben hatten, als Problem. "Dass es bei diesen Rahmenbedingungen eine ganz schwere Zweitligasaison wird, ist klar", klagte der Werder-Coach mit Bezug auf die anhaltende Kaderplanung in Bremen.

Paderborn-Trainer Kwasniok: "Über dem Verein liegt eine Dunstglocke" Sein Paderborner Trainer-Kollege Lukas Kwasniok empfand indes Mitleid für den Nord-Klub, dessen Team-Leistung von den Zuschauern nach dem Schlusspfiff mit einem lauten Pfeifkonzert quittiert wurde: "Über dem Verein liegt eine Dunstglocke. Das ist etwas, das du spürst", so Kwasniok.