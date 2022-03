"Er ist ein Rekord-Jäger": Ronaldo-Show bei ManUnited-Sieg bringt Rangnick und Pogba ins Schwärmen

49. Karriere-Dreierpack, 807. Tor, FIFA-Rekord für die meisten Tore der Fußball-Geschichte. Superstar Cristiano Ronaldo hat einmal mehr eine Glanzleistung abgeliefert und Manchester United am Samstag gegen Tottenham Hotspur im Alleingang zum 3:2 (2:1)-Erfolg geführt. "Er ist ein Rekord-Jäger, das ist seine Motivation. Er will die Nummer eins und der Beste sein und das zeigt er immer im Spiel und im Training“, schwärmte Teamkollege Paul Pogba im Nachgang im Gespräch mit dem vereinseigenen TV-Sender. "Wir kennen Cristiano Ronaldo und was er kann. Er hat das getan, was er am besten kann." Anzeige

Ronaldo hatte die Red Devils im Old Trafford nach zwölf Minuten in Front gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich für die Spurs durch Harry Kane (35./Strafstoß) besorgte der Portugiese die erneute Führung für ManUnited. Im Anschluss an ein Eigentor von Verteidiger Harry Maguire (72.) war es wieder Ronaldo, der mit seinem Treffer (81.) für den Sieg sorgte, bevor er unter lautstarkem Applaus ausgewechselt wurde. "Er hat heute sicher den Unterschied gemacht", lobte auch Trainer Ralf Rangnick die starke Leistung seines Schützlings, welche die Red Devils auf Rang vier des Klassements hob.

Rangnick erklärte, dass ein Einsatz Ronaldos von Beginn an im Vorfeld des Spiels keineswegs gesichert war, nachdem der Portugiese angeschlagen kürzer treten musste. Die ordentliche Trainingsleistung habe letztendlich aber den Ausschlag gegeben. "Sein Training am Donnerstag war so gut, deshalb habe ich mich entschieden, von Anfang an mit ihm zu spielen und ihn nicht auf die Bank zu setzen. Am Ende war es die richtige Entscheidung", resümierte der 63-Jährige. Das Vertrauen in seinen Offensiv-Star scheint ungebrochen: "Ich habe nicht erwartet, dass er drei Tore schießt, aber ich habe erwartet, dass er ein Tor erzielt. Deshalb habe ich mich für ihn entschieden, obwohl er erst am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen ist."