Nächster Tor-Rekord für Juve-Star Cristiano Ronaldo - Gespräche mit Solskjaer über ManUnited-Rückkehr?

Der Mann der Rekorde: Cristiano Ronaldo stellt eine neue Bestmarke auf. Nach dem Saisonfinale in der Serie A ist dem 36-jährigen Offensivstar von Juventus Turin der Torjäger-Titel in der italienischen Top-Liga nicht mehr zu nehmen. Damit ist der portugiesische Nationalspieler der erste Profi, der sich in der Premier League, La Liga und der Serie A jeweils die Krone als bester Torschütze gesichert hat - in dieser Saison mit 29 Treffern vor Inter-Star Romelu Lukaku (24 Tore).

Trotz dieser Top-Werte gibt es mit Blick auf die Zukunft von Ronaldo wohl Unklarheiten. Im so wichtigen, abschließenden Liga-Spiel um die Champions-League-Teilnahme saß der 36-jährige Superstar in Bologna überraschend 90 Minuten lang nur auf der Bank. "Cristiano Ronaldo ist nicht verletzt. Wir haben in den letzten Tagen viele Spiele gespielt. Zusammen mit Pirlo haben wir entschieden, dass er heute Abend nicht in der Startelf steht. Aber er ist verfügbar", sagte Juve-Direktor Fabio Paratici vor der Partie im Gespräch mit DAZN.