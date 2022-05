Rekord könnte eingestellt werden: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig in Gladbach

Fakt Nummer 1: Erst einmal in elf Bundesliga-Partien konnte Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig gewinnen. Das war im Oktober 2020 mit 1:0. Gegen kein anderes Team hat die Borussia in ihrer Bundesliga-Geschichte so einen geringen Punkteschnitt (0,55) wie gegen die Sachsen.

