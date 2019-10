Kommentar zum Rekord-Marathon von Eliud Kipchoge: Eine Topleistung mit Beigeschmack

Die Leistung des Kenianers Eliud Kipchoge geht in die Geschichte ein. Er benötigte für 41,125 Kilometer lediglich eine Zeit von 1:59,40 Stunde und lief die Marathon-Distanz in Wien als erster Mensch der Geschichte in weniger als zwei Stunden. Diese unglaubliche Vorstellung verdient Respekt. Dennoch sollte man die Umstände des Rennens bei aller Begeisterung nicht außer Acht lassen.