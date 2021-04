Rekord perfekt: Bayern-Star David Alaba bricht Bestmarke von Franck Ribéry

Rekord für David Alaba! Der Abwehrspieler des FC Bayern stellt eine neue Bestmarke auf. Mit seinem Einsatz im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag zieht der 29-jährige Österreicher in einem Vereinsranking an Franck Ribéry vorbei. Der Verteidiger kommt inzwischen auf 426 Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister - mehr Partien absolvierte kein ausländischer Spieler für die Münchner. Anzeige

Bereits vor einiger Zeit hatte Alaba den heutigen Sportvorstand Hasan Salihamidzic (365 Spiele) abgelöst. Mit Ribéry zog der Österreicher durch seinen Einsatz in der Champions League bei Paris Saint-Germain gleich. Der Verteidiger kommt in den 426 Einsätzen auf 33 Tore und 52 Vorlagen. Viele Spiele für den FC Bayern kommen aber nicht mehr hinzu. Maximal fünf Bundesliga-Partien könnte Alaba nach dem frühen Ausscheiden im DFB-Pokal und in der Königsklasse noch im FCB-Dress bestreiten - dann läuft sein Vertrag aus.

Lewandowski bald neuer Rekordhalter? Der Rekord könnte in den nächsten Jahren bereits geknackt werden. Torjäger Robert Lewandowski kommt aktuell auf 325 Pflichtspiele für den FC Bayern. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2023. "Ich fühle mich besser als mit 26, 27 Jahren. Ich bin heute ein besserer Spieler als vor sechs Jahren", sagte der Pole zuletzt der Sport Bild. Aktuell ist der 32-Jährige noch verletzt, soll aber bereits in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen. Ob er noch vier bis fünf oder eher gute drei Jahre auf dem Niveau spielen könne, sei schwer zu sagen. "Aber ich traue mir definitiv noch mehrere Jahre zu, mein Level zu halten - mindestens", so der Top-Torjäger, der pro Saison etwa auf 40 bis 50 Pflichtspiele für die Münchner kommt.