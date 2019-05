Rekord! RB Leipzigs Pokaltickets nach drei Stunden komplett ausverkauft

Leipzig. Das ging schnell. RB Leipzig hat am Montagvormittag binnen drei Stunden 24.000 Tickets für DFB-Pokal -Finale verkauft. Damit sind alle verfügbaren Karten für das Duell mit dem deutschen Rekord-Pokalsieger am 25. Mai im Berlin unter Fans die gebracht und der Vorverkauf offiziell beendet.

Der Verein hatte um 10 Uhr die Ticket-Seite online freigeschaltet und wegen des erwartet hohen Andrangs einen virtuellen Warteraum eingerichtet, der sich alle 30 Sekunden aktualisierte und den Interessenten ihren Platz in der digitalen Warteschlange anzeigte. Zwischenzeitlich waren auf der Liste über 17.000 Fans vermerkt. Auf den Social-Media-Plattformen mischte sich unter humorvolle Posts auch Ärger über lange Wartezeiten und kleinere technische Probleme.

Keine weitere Verkaufsphase

Nur Dauerkarteninhaber, Mitglieder der offiziellen Fanclubs und Anhänger, die regelmäßig mit den Roten Bullen auf Reisen gehen, bekamen zum Verkaufsstart am Montag eine Chance. Eine weitere Verkaufsphase für registrierte Fans oder einen freien Verkauf wird es nun nicht mehr geben. Wer sich angesichts dessen noch Hoffnungen auf Karten im neutralen Bereich des Berliner Olympiastadions macht: Diese sind bereits seit Monaten ausverkauft.

Im Stadion sind die RB-Fans im Bereich des Marathontors untergebracht. Noch nie in der zehnjährigen Geschichte des Clubs, haben sich so viele Anhänger aufgemacht, um ihre Roten Bullen auswärts zu unterstützen. Leipzig steht durch einen 3:1-Sieg beim Zweitligisten Hamburger SV erstmals in der Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals. Gegner Bayern München schlug im Halbfinale Werder Bremen.