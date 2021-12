Startrekord vor S04-Duell in Sicht: FC St. Pauli im Steilflug mit Ex-Schalker Guido Burgstaller 

"Momentan sind wir auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft. Es ist nur die Frage, ob wir das Level halten können. Und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt", sagte Toptorjäger Guido Burgstaller vor wenigen Wochen. Vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub S04 war vom 32-jährigen Österreicher in der Öffentlichkeit nichts zu hören. Der Zwölf-Tore-Mann konzentriert sich komplett auf das Duell mit dem Revierklub, für den er zwischen Januar 2017 und Mai 2020 insgesamt 119 Spiele absolviert hatte. So richtig erfolgreich war damals nur die Saison 2017/2018, als Burgstaller in 32 Partien starke elf Buden erzielte. In der darauffolgenden Spielzeit traf der Ex-Nationalspieler nur noch viermal, vor seinem Abschied im Sommer 2020 kam er auf gar keinen Treffer mehr.