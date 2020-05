Bericht: Rekord-Transfer Lucas Hernandez vom FC Bayern zum Verkauf angeboten - für Sané-Deal?

Mit großen Hoffnungen kam Lucas Hernandez im vergangenen Sommer von Atlético Madrid zum FC Bayern. Für die Rekord-Ablöse von 80 Millionen Euro schloss sich der französische Verteidiger dem deutschen Rekordmeister an. Doch seine Zeit in München verlief bisher sehr unglücklich. Aufgrund mehrerer monatelanger Verletzungen (Knieprellung, Innenbandriss Sprunggelenk, Sehnenreizung) kam Hernandez nicht richtig in Fahrt. Bislang absolvierte er erst 683 Spielminuten für den FCB.

Während Hernandez verletzt war, wurde Trainer Niko Kovac entlassen. Und unter dem neuen Chef-Coach Hansi Flick nutzten gleich mehrere Spieler in der Defensive den Ausfall des 24 Jahre alten Weltmeisters für sich. Der eigentliche Linksverteidiger David Alaba tat sich in der Abwehr-Zentrale als unumstößlicher Stammspieler hervor. Diese Möglichkeit ergriff Flick, um den eigentlichen Flügelstürmer Alphonso Davies zum Linksverteidiger umzuschulen. Überdies stellte sich der fast schon abgeschriebene Jerome Boateng als wiedererstarkter Fels in der Brandung heraus - demnach ist derzeit kein Platz für Rekord-Mann Hernandez.

Aus diesem Grund, so berichten der Münchner Merkur und die tz, habe man in München versucht, den Sommer-Zugang wieder loszuwerden. Dem Medienbericht zufolge soll Hernandez im Zuge der Verhandlungen um Wunschkandidat Leroy Sané von Manchester City als auch in Gesprächen zur Zukunft von Leihgabe Ivan Perisic eine Rolle gespielt haben. Da die Aktivitäten auf dem Transfermarkt aufgrund der Corona-Unterbrechung derzeit aber ohnehin gestoppt sind, sei es dabei bisher noch nicht konkret geworden. Schon bald könnten die Zukunfts-Planungen um Hernandez wieder Fahrt aufnehmen - er selbst würde nach Angaben seines Beraters zumindest gerne in München bleiben.

