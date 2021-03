Auch dank Rekord-Treffer von Kalajdzic: Stuttgart besiegt Hoffenheim und kämpft um Europacup

Mit dem VfB Stuttgart muss jetzt in der Vergabe der Europacup-Qualifikationsplätze gerechnet werden. Durch den am Ende klaren 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim rücken die Schwaben in der Bundesliga-Tabelle auf den achten Platz vor - nur noch vier Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo vom Platz sechs, der nach aktuellem Stand zur Qualifikation für die Playoffs der neugegründeten Europa Conference League berechtigt. Ein Eigentor von Hoffenheim-Verteidiger Kasim Adams (15.) und ein klubinternes Rekord-Tor von Sasa Kalajdzic (64.) sorgten für den Erfolg des nun seit fünf Pflichtspielen unbesiegten Aufsteigers. Europa-League-Teilnehmer Hoffenheim (Aus in der Zwischenrunde gegen Molde) muss sich mit 30 Punkten und Platz elf nach 25 Spieltagen dagegen wohl damit abfinden, in der kommenden Saison nicht in Europa vertreten zu sein. Anzeige

Kalajdzic' Treffer in der zweiten Halbzeit war zumindest für den Verein aus der Landeshauptstadt Baden-Würtembergs ein ganz besonderer. Nach feinem Pass von Silas Wamangituka stellte der Österreicher einen seit knapp 25 Jahre bestehenden Klub-Rekord von Fredi Bobic ein. Der heutige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt traf in der Saison 1995/96 in sieben aufeinanderfolgenden Spielen - das gleiche Kunststück hat nun Kalajdzic vollbracht. Der 23-Jährige bestätigte gegen die Kraichgauer damit auch seine Topform in den letzten Wochen.

Der Sieg ging am Ende in Ordnung. Stuttgart war über weite Strecken die bessere Mannschaft und ging mit der ersten wirklichen gefährlichen Tor-Annäherung direkt in Führung - und wieder war Zwei-Meter-Mann Kalajdzic beteiligt. Nach einer flachen Hereingabe von Wamangituka verpasste der Stürmer den Kunstschuss per Hacke ins Hoffenheimer Netz, verwirrte den hinter ihm stehenden TSG-Verteidiger Adams aber so entscheidend, dass er den Ball, am Fünfmeterraum stehend, selbst ins Tor bugsierte.