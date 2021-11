Rekord in der WM-Quali: Dänemark auf den Spuren von Deutschland, England, Spanien und Co.

Die dänische Nationalmannschaft peilt in der WM-Qualifikation eine besondere Bestmarke an. Nur neun europäische Nationen schafften seit 1949 dieses Kunststück: Alle Spiele in der Gruppenphase gewinnen und ohne Punktverlust in Richtung WM marschieren. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Kasper Hjulmand kann mit einem Sieg gegen Schottland am Montagabend (20.45 Uhr, DAZN) die 30 Punkte nach zehn Partien voll machen. Anzeige

WM 1950 Für England (drei Siege, 14:3-Tore) und Schweden (zwei Siege, 6:2-Tore) ging es in kleinen Gruppen im Jahr 1949 souverän in Richtung WM in Brasilien. Viele andere Entscheidung fielen in der Europa-Qualifikation im Hin- und Rückspiel, da insgesamt nur 15 Mannschaften an der Runde teilgenommen hatten. Es war die erste Quali-Runde vor einer WM überhaupt. Die Endrundenplätze wurden zuvor über Ausscheidungsspiele vergeben.

WM 1954 In der Quali-Runde für das Turnier in der Schweiz blieben drei Nationen ohne Punktverlust: England mit drei Siegen gegen Schottland, Nordirland und Wales (11:4-Tore), Frankreich in einer Dreiergruppe mit Siegen gegen Irland und Luxemburg (20:4-Tore) sowie Jugoslawien mit Siegen gegen Griechenland und Israel (4:0-Tore).

WM 1962 Die europäischen Teams gingen in den Jahren 1960 und 1961 in Dreiergruppen an den Start. Die Bundesrepublik Deutschland besiegte Nordirland und Griechenland im Hin- und auch Rückspiel. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Sepp Herberger erzielte in den vier Spielen 11:5-Tore. Besser war in dieser Quali-Runde nur die Sowjetunion, die Norwegen und die Türkei mit 8:0-Punkten und 11:3-Toren hinter sich ließ - damals gab es noch zwei Zähler pro Sieg.

WM 1982 Die deutsche Nationalmannschaft schaffte dieses Quali-Kunststück auch vor 40 Jahren in einer Gruppe mit Österreich, Bulgarien, Albanien und Finnland. Der damalige Bundestrainer Jupp Derwall schüttelte mit seinem Team die Konkurrenz deutlich ab, erzielte dabei 33 Tore und kassierte in den acht Partien nur drei. Ohne Punktverlust blieb vor der WM 1982 auch Polen, das aber nur gegen die DDR und Malta ran musste - vier Siege, 12:2-Tore.

WM 2010 Mit der Niederlande und Spanien leisteten sich die beiden späteren WM-Finalisten keinen Punktverlust in der Qualifikation. Die Furia Roja setzte sich in einer starken Gruppe mit Bosnien und Herzegowina, der Türkei, Belgien, Estland und Armenien mit 30 Punkten und einem Torverhältnis von 28:5 an die Spitze. Auch die Niederlande fuhr unter dem damaligen Coach Bert van Marwijk ausschließlich Siege ein. Mit einem kleinen Unterschied: Die Gruppe bestand lediglich aus insgesamt fünf Nationen. Die Niederlande kam nach Erfolgen gegen Norwegen, Schottland, Mazedonien und Island auf die maximale Ausbeute von 24 Zählern und 17:2-Toren.



WM 2018 Was war das nur für eine souveräne und beeindruckende Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM nach Russland? Zehn Siege aus zehn Spielen, dazu ein Torverhältnis von 43:4 – besser ist noch keine Nationalmannschaft durch eine WM-Quali-Runde gekommen. Die Auswahl von Ex-Bundestrainer Joachim Löw dominierte die Gruppe vor Nordirland, Tschechien, Norwegen, Aserbaidschan und San Marino. Doch die ganze Euphorie fand bei der WM 2018 mit dem Vorrunden-Aus ein schnelles Ende.