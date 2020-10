Rekord für Youssoufa Moukoko? So plant der BVB mit ihm für die Champions League

In der Kaderliste für die Champions League war er nicht gelistet - doch Borussia Dortmund plant mit seinem Supertalent! Wie Michael Zorc der Bild bestätigte, soll Youssoufa Moukoko schon in der Hinrunde in der Königsklasse zum Kader gehören. Sein Debüt könnte er bereits am 24. November geben - vier Tage nach seinem 16. Geburtstag.

Dafür hat der BVB einen besonderen Plan überlegt. Um niemanden einen Platz auf der Kader-A-Liste wegzunehmen, wurde Moukoko zunächst nicht für die Champions League nominiert. Stattdessen wird er über die sogenannte B-Liste angemeldet. "Ja, es stimmt", sagte Dortmunds Sportdirektor der Bild. Auf dieser Liste können Spieler auftauchen, die mindestens 16 Jahre alt sind und mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre für den Klub spielberechtigt sind. Das trifft bei Moukoko ab dem 20. November zu. Dann feiert er seinen 16. Geburtstag.

Moukoko gilt derzeit als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Der in Kameruns Hauptstadt geborene Yaoundé geborene Stürmer absolvierte bereits in verschiedenen Junioren-Teams des DFB Länderspiele. Am 20. November wird Moukoko 16 Jahre alt. Dann darf er offiziell für die Profi-Mannschaft des BVB spielen. "Man muss aufpassen, dass man den Jungen nicht überfordert. Aber in die zweite Position der Nummer 9 hinter Erling Haaland wächst hoffentlich Moukoko in den nächsten Jahren hinein", meinte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke noch im August.