Rekordjäger Erling Haaland: BVB-Star knackt mit Fürth-Doppelpack neue Klub-Bestmarke

Er trifft und trifft und trifft. Am Mittwochabend hatte Erling Haaland einmal mehr entscheidenden Anteil am 3:0-Erfolg seiner Borussia Dortmund gegen Geuther Fürth. Der Norweger brachte die Schwarz-Gelben zunächst per Handelfmeter in Führung, ehe er in der 82. Minute per Kopfball auf 2:0 erhöhte.

Die Tore markierten die Treffer zwölf und 13 in der laufenden Bundesliga-Saison - in gerade einmal zehn Einsätzen wohlgemerkt. Auf das Kalenderjahr 2021 gesehen hat Haaland nun bereits 30 Bundesliga-Tore erzielt. Ein Kunststück, das zuvor noch nie einem BVB-Spieler gelang und so zur neuen Bestmarke wird. Vor dem Spiel hatte er noch gleichauf mit Arsenal-Star Pierre-Emerick Aubameyang gelegen, der 2017 28 Mal einnetzte. Am Samstag kann Haaland zum Hinrunden-Abschluss gegen Hertha BSC Berlin sogar noch einmal nachlegen.