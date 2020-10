Rekordsieg in der Eredivisie: Ajax Amsterdam schießt Venlo mit 13:0 ab – fünf Tore von Traoré

Welch ein Tor-Festival! Ajax Amsterdam hat sich beim Spiel in der niederländischen Eredivisie bei VVV Venlo in einen Rausch gespielt. Am Ende stand es am Samstag 13:0 für den Hauptstadtklub – der höchste Sieg in der niederländischen Liga überhaupt. Der Rekordmeister hat seine eigene Liga-Bestmarke aus der Saison 1971/72 getoppt. Damals hatte Ajax mit Johann Cruyff und Johan Neeskens Vitesse Arnheim 12:1 besiegt.