Rekordsumme in Kitzbühel: 100.000 Euro Preisgeld für Sieg auf der Streif zum Jubiläum

Ein Sieg auf der Streif in Kitzbühel lohnt sich für die Skirennfahrer in dieser Saison dank eines Rekordpreisgeldes mehr als je zuvor. Bei der 80. Auflage der Hahnenkammrennen bekommen die Sieger in der Abfahrt und dem Slalom im Januar je 100.000 Euro, wie das Organisationskomitee am Mittwoch bekannt gab. Das ist mehr als doppelt so viel wie die vorgeschriebene Mindestsumme aus der vergangenen Saison, als es für einen Weltcup-Sieger bei den Herren verpflichtend 45.000 Schweizer Franken gab (ca. 40 800 Euro). Für den Sieg im Super-G am Freitag gibt es in Kitzbühel beim nächsten Mal 68.500 Euro.