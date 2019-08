Rekordteilnahme beim Sommercamp des VV Grimma

Grimma. „Wenn der Ball übers Netz kommt, müsst ihr versuchen, ihn abzuspielen“, gibt Christoph Herzog die Marschroute vor und ruft: „Ihr habt Aufschlag!“ Vor dem 36-Jährigen sitzen zwei Dutzend, von einem Netz getrennte Kinder und probieren sich an einer Sportart, die nicht gerade alltäglich ist: Sitzvolleyball. Dabei ist Sitzvolleyball sogar paralympisch, und der Leipziger Herzog ist kein Geringerer als der Nationaltrainer der deutschen Damen-Mannschaft. Am Donnerstag war er in der Muldentalhalle Gast beim Sommercamp des Volleyballvereins Grimma (VVG) und brachte den sechs- bis 16-jährigen Teilnehmern das Einmaleins seiner Sportart bei.

Achtes Sommercamp der Grimmaer Volleyballer

Es war das mittlerweile achte Sommercamp, zu dem der VVG wie immer in der fünften Sommerferienwoche eingeladen hatte, und es endete am Freitag mit einem Besuch des Bad Lausicker Freizeitbades „Riff“. Zur offiziellen Verabschiedung gab es – dank Sponsoren – noch für jedes Kind ein kleines Geschenk.

Rekordteilnahme beim Volleyballcamp des VV Grimma

Camp-Leiterin Linda Pörschmann (23), die von Kindesbeinen an beim Grimmaer Verein den Ball übers Netz schlägt und in der Waldschule als Heilerzieherin arbeitet, konnte einen Teilnehmerrekord vermelden. Eine Woche lang befand sich die Muldentalhalle fest in der Hand von 56 Kindern und zehn Betreuern, darunter fünf Spielerinnen der Grimmaer Zweitbundesligamannschaft. In der Halle wurde gemeinsam Sport getrieben, gegessen und genächtigt, in einem abgegrenzten Teil reihte sich Matte an Matte. Das beliebte Camp zieht junge Sportler aus nah und fern an, dieses Mal waren sogar zwei Kinder aus Bayern dabei.

Ganz im Zeichen des Pilotprojekts in Grimma

Der Verein hatte das Camp in sein Pilotprojekt „Gemeinsam am Ball – Inklusion hautnah“ eingebettet. Unter den 56 Kindern befanden sich vier, zwischen 12 und 16 Jahre alte Jungs aus der Waldschule. Sie sind geistig eingeschränkt; das Lesen, Schreiben und Rechnen gehe bei ihnen etwas langsamer, erzählte Pörschmann. Sportlich aber sind sie Asse und lassen an ihrer Schule keine Disziplin aus. Am ersten Tag seien die Vier noch etwas unter sich gewesen, verriet die Camp-Chefin. Doch schon bald war es die normalste Sache von der Welt, dass alle gemeinsam agieren. „Es läuft reibungslos“, freute sich die 23-Jährige. „Die Vier sind immer mittendrin.“

50.000 Euro von der „Aktion Mensch“

Als Inklusionskoordinator im Behindertensport Sachsen unterstützte Christoph Herzog den Grimmaer Verein im vorigen Jahr beim Start des Projekts „Gemeinsam am Ball“, für das die „Aktion Mensch“ 50.000 Euro zur Verfügung stellt. Gern war er nun nach Grimma gekommen, um die Camp-Kinder in die Welt des Sitzvolleyballs zu führen und hatte dabei Nationalspieler Tom Wannemacher an seiner Seite. Der 15-Jährige muss mit einer Beinprothese leben. Das VVG-Sommercamp lobte Herzog in den höchsten Tonen. „Die Resonanz spricht ja für sich.“ Jüngere würden beim Camp von Älteren partizipieren.

Kinder sollen verschiedene Sportarten kennen lernen

Es geht weniger um Eigenwerbung: Der VVG möchte Mädchen und Jungen im fünftägigen Sommercamp verschiedene Sportarten nahe bringen und kooperiert dazu mit anderen Vereinen, vorwiegend aus Grimma. Seit Montag standen Fußball, Floorball, Basketball, Handball und eben Sitzvolleyball im Mittelpunkt des Geschehens. Und auch wenn ein langer Nachmittag fürs benachbarte Kinderparadies reserviert war: „Es ist eine reine Sportwoche“, bekräftigte Pörschmann, die in ihrem Verein auch als Trainerin und Jugendwart aktiv ist. „Die Kinder sind abends groggy und schlafen sehr gut.“ Das Handy ist im Camp eher nicht erwünscht.

Teilnehmergeld reicht gerade für die Verpflegung

Mitglieder des Vereins zahlten 100 Euro für die Camp-Woche, alle anderen 120 Euro. Das decke gerade mal die Kosten für die Verpflegung, weiß Pörschmann. Deshalb sind sie und ihre Mitstreiter den Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern so dankbar. Pörschmanns Eltern etwa, beide Mitglied im VVG, nahmen sich extra Urlaub und kümmerten sich um die Mahlzeiten. Die müssen gut gewesen sein. „Es gibt lecker Essen“, verriet die zwölfjährige Nina, die in Geithain das Gymnasium besucht. Statt zu Hause Langeweile zu haben, probiere sie lieber Sportarten aus, begründete das Mädchen aus Lauterbach seine Teilnahme. „Alles ist schön!“

Camp-Leiterin Pörschmann bestätigte die Begeisterung der Kinder: „Die freuen sich auf den Sport und wollen gar nicht aufhören.“ Und sie nannte eine Besonderheit des Camps: „Wer kann schon von sich behaupten, mit einer Bundesligaspielerin in einer Halle zu schlafen?“ Eine von ihnen ist Kristin Schröder, die seit 2014 für Grimma aufschlägt. Die 25-Jährige ist auch Nachwuchstrainerin im Verein und studiert Lehramt für Biologie und Deutsch. Am Camp schätze sie das gut aufgestellte Team und die Arbeit mit den Kindern, erzählte die Betreuerin. „Man bekommt viel zurück.“

