Relegation: 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt live im TV und Online-Stream sehen

Gut eine Woche nach dem enttäuschenden Ende der Zweitligasaison sieht sich der 1. FC Nürnberg gerüstet für die Relegation gegen den FC Ingolstadt . "Ich kann feststellen, dass wir einen neuen Spirit entwickelt haben", sagte Trainer Michael Wiesinger vor dem Hinspiel am Dienstag. Der Interims-Coach ist überzeugt, "dass wir einen Zugang zueinander gefunden und einen guten Geist entwickelt haben". Vor dem Spiel im Max-Morlock-Stadion war Wiesinger mit dem Team in ein kurzes Trainingslager gegangen. In Bad Gögging wollte er den Spielern Lockerheit und Spaß zurückgeben. "Die Drucksituation können wir eh nicht ändern", berichtete er. Wiesinger und sein Co-Trainer Marek Mintal wollen das Team mit Emotionen erreichen. "Es ging darum, einen Pakt zu schließen", so Wiesinger. "Wir müssen uns emotional anzünden. Wir müssen "on fire" sein."

Der FC Ingolstadt geht optimistisch und ohne Verletzungssorgen in die Relegation um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem Hinspiel gegen den FCN berichtete Trainer Tomas Oral, dass sein wichtigster Stürmer Stefan Kutschke von einer Oberschenkelblessur genesen sei. "Die medizinische Abteilung gibt Grünes Licht", sagte der Coach über den Torjäger, der 2015 für Nürnberg gespielt hatte.Die Schanzer hatten am Samstag 2:0 beim TSV 1860 München gewonnen und sich damit in der 3. Liga den Relegationsplatz gesichert. Mit dem Schwung will Oral auch die K.o.-Duelle für sich entscheiden. "Natürlich ist es immer besser, wenn du aus der Liga rausgehst und hast eine hohe Anzahl von Spielen gewonnen" In dem rein-bayerischen Duell erwartet der gebürtige Unterfranke ein intensives Spiel mit viel Kampf. Er sehe eine große Gier bei seinen Spielern, sagte Oral: "Ich freue mich auf die Schlacht."