Aufgeben gibt's nicht – heißt es bei Dynamo Dresden. Nach einer schwierigen Phase wieder in die Spur zu finden ist die Devise für den 1. FC Kaiserslautern. Vor dem Relegations-Hinspiel am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es um den letzten Platz in der 2. Bundesliga für die Saison 2022/2023. Der Tabellensechszehnte der 2. Bundesliga, Dynamo Dresden, konnte seit sieben Partien keinen Sieg mehr einfahren. Seit zehn Spielen wird das Team vom Deutsch-Italiener Guerino Capretti betreut. Mit einem Punkteschnitt von gerade einmal 0,6 pro Partie kann der Trainer, der einst den SC Verl in die dritte Liga führte, nicht gerade auf eine erfolgreiche Bilanz zurückblicken. In Dresden ging man zudem eigentlich davon aus, dass man mit einem neuen Trainer in die Relegation gehen würde. Anzeige

Dies ist in Kaiserslautern der Fall. Nachdem man am 34. Spieltag noch auf Rang zwei in der dritten Liga stand, sorgten drei Niederlagen in den letzten drei Spielen – die Partie am letzten Spieltag gegen Türkgücü München wurde storniert – dafür, dass man den direkten Aufstieg verpasste und auf Rang drei abrutschte. Auf Trainer Marco Antwerpen, der die Lauterer seit Februar 2021 betreut hatte, folgte Dirk Schuster. Dieser gilt als Aufstiegsexperte, seit er mit dem SV Darmstadt 98 von der dritten in die erste Liga durchmarschierte. In der Relegation 2014 gelangen ihm und den Lilien gegen Arminia Bielefeld der Sprung in die zweite Liga. "Viele Mannschaften, nämlich genau 17, würden mit uns tauschen wollen", so die Perspektive des neuen Chef-Coaches. "Wir können doch gar nichts verlieren." Es dürfe keine Enttäuschung sein, die Relegation zu spielen, "sondern ein Highlight".

Wie sehe ich 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden live im TV? Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden am Freitag live im TV und via Sky Ticket [Anzeige]. Stefan Hempel wird gemeinsam mit Experte Torsten Mattuschka das Spiel kommentieren. Ab 20 Uhr bekommt ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 Vorberichte, letzte Interviews sowie die Aufstellungen zum Spiel. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr. Zudem wird der Sender Sat. 1 die Partie live im TV zeigen. Dort wird Wolff-Christoph Fuss das Spiel kommentieren. Die Moderation übernimmt ab 19.30 Uhr Matthias Opdenhövel.

