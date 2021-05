Zweitliga-Relegation: VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt live im TV und Online-Stream sehen

Aufgeben gibt's nicht - heißt es beim VfL Osnabrück. Abheben verboten - heißt es beim FC Ingolstadt. Vor dem Relegations-Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) um den letzten Platz in der 2. Bundesliga sind Ausgangs- und Stimmungslagen beim Zweitliga-16. aus Niedersachsen und dem Drittliga-Dritten aus Bayern höchst unterschiedlich. Nach dem ernüchternden 0:3 am Donnerstag im Hinspiel in Ingolstadt haben Durchhalteparolen in Osnabrück Hochkonjunktur. "Wir werden alles versuchen, das Wunder vielleicht noch zu schaffen", sagte VfL-Trainer Markus Feldhoff. Seine Mannschaft müsse "von der ersten Sekunde an brennen. Wir brauchen an der Bremer Brücke einen außergewöhnlichen Moment."

