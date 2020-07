Vor Nürnberg gegen Ingolstadt: So liefen die Relegationsduelle zwischen den Zweit- und Drittligisten

Dem 1. FC Nürnberg droht in den Relegations-Duellen gegen den FC Ingolstadt der Absturz in der 3. Liga. Das war dem "Fahrstuhlverein" aus dem Frankenland 1996 zum bisher einzigen Mal passiert. Damals war Michael Wiesinger noch Spieler beim FCN. Der 47-Jährige wird das Nürnberger Team in den Relegationsspielen interimsweise betreuen, nachdem Trainer Jens Keller freigestellt wurde.

An Stelle der Nürnberger stand im vergangenen Jahr der FC Ingolstadt. Die Schanzer hatten sich als Zweitliga-16. in die Relegation gerettet, unterlagen aber dem SV Wehen Wiesbaden. Jetzt will der Klub die Rückkehr in die 2. Liga perfekt machen. Historisch gesehen sind für den FC Ingolstadt die Vorzeichen dieses Mal besser: In den bisherigen elf Relegationsduellen setzte sich achtmal der Drittligist durch. Der SPORTBUZZER zeigt die bisherigen Relegationsspiele zwischen Zweit- und Drittligisten in der Galerie.