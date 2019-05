Relegation 2019: VfB Stuttgart gegen Union Berlin - Alle Termine und Informationen

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) ©

Relegation 2019: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin

Das Hinspiel wird am Donnerstag, 23. Mai, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ausgetragen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Relegation 2019: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart

Das Rückspiel findet am Montag, 27. Mai, im Stadion des 1. FC Union Berlin statt. Anpfiff in “der Alten Försterei” ist ebenfalls um 20.30 Uhr.

Die Relegationsspiele im TV und Livestream

Live im deutschen Fernsehen ist das Hin- und Rückspiel zwischen Stuttgart und Union Berlin nur über den kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 HD Xtra zu sehen. Zusätzlich bietet Eurosport einen Livestream über den Eurosport Player an. Dieser kostet 4,99 Euro pro Monat im Jahres-Pass oder 6,99 Euro im Monats-Pass. Highlights der Partie werden zudem auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen sein.

Wie funktioniert die Relegation?

Der Relegationsmodus zwischen erster und zweiter beziehungsweise zweiter und dritter Liga wurde zur Saison 2008/09 wieder eingeführt. Wie üblich bei Hin- und Rückspielen gilt bei diesen Relegationsspielen die Auswärtstorregel. Sollte nach 90 Minuten kein Gewinner feststehen, geht die Partie in die Verlängerung. Bringt auch diese keine Entscheidung, findet ein Elfmeterschießen statt.

Neue Regel bei Relegation 2019

Bei der diesjährigen Relegation gilt eine neue Regel: So ist im Rückspiel eine vierte Auswechslung erlaubt, sofern die Begegnung in die Verlängerung geht. Die Wettbewerbsvorschriften der DFL werden dadurch an europäische und internationale Standards angeglichen. Auch in den Bestimmungen des DFB gilt die vierte Auswechslung in solchen Fällen bereits.

Highlights aus der Bundesliga-Relegation 1988: Vor der Wiedereinführung der Relegation 2009 gab weder die Auswärtstorregel noch ein Elfmeterschießen. Ein drittes Entscheidungsspiel entschied über Auf- oder Abstieg. Hier trifft Michael Zorc (links) gegen den SC Fortuna Köln. © Imago/

Relegation 2019: Die Termine der Relegation zur zweiten Liga Auch zwischen der zweiten und dritten Liga finden Relegationsspiele statt. Hier trifft der Tabellen-Sechzehnte der Zweiten Bundesliga, Wiesbaden, auf den Tabellen-Dritten der Dritten Liga, Ingolstadt. Sowohl das Hinspiel am 24. Mai und das Rückspiel am 28. Mai werden live im ZDF ab 18.15 Uhr übertragen.

Relegationssieger im Überblick Seit Wiedereinführung der Relegationsspiele am Ende der Saison gab es zehn Partien, in denen sich der Bundesligist achtmal gegenüber dem Zweitligisten behaupten konnte. Bisher schafften es nur der 1. FC Nürnberg in der Saison 2008/09 und Fortuna Düsseldorf in der Saison 2011/12 den höherklassigen Verein in der Relegation zu schlagen.

