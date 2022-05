Relegations-Duell seiner Ex-Klubs: Für Ben-Hatira gibt es "kein emotionaleres Spiel als Hertha gegen den HSV"

Für den ehemaligen Fußball-Profi Änis Ben-Hatira spielt vor den Relegationsspielen der Bundesliga die Einstellung der Spieler eine besondere Rolle. "Am Ende des Tages wird die Mentalität den Ausschlag geben, ob Hertha den Deckel draufmachen kann", sagte der 33-Jährige vor der ersten Begegnung zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im Berliner Olympiastadion am Donnerstag (20.30 Uhr/live mit Sky-Ticket [Anzeige]/Sat.1) in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen Zeitung, die wie der SPORTBUZZER Partner des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ist.

Anzeige