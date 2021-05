Köln-Trainer Funkel warnt vor Bundesliga-Relegation: Deshalb ist Holstein Kiel ein gefährlicher Gegner

Trainer Friedhelm Funkel vom Bundesliga-16. 1. FC Köln rechnet nicht mit einem körperlich und mental ausgelaugten Gegner Holstein Kiel in der Relegation. "Wir dürfen nicht damit rechnen, dass sie niedergeschlagen sind. Wir bereiten uns auf eine Jetzt-erst-recht-Stimmung bei Kiel vor", sagte der 67-Jährige am Montag. Kiel hat nach zweimaliger Quarantäne acht Pflichtspiele in nur 29 Tagen absolviert und verspielte durch zwei Niederlagen zum Abschluss noch den direkten Aufstieg in die Erste Liga. Anzeige

"Wir sind alle enttäuscht, denn wir haben in dieser Saison Großes geleistet", betonte der merklich frustrierte Kieler Erfolgscoach Ole Werner im klaren Bewusstsein, am Ende auch mit leeren Händen dastehen zu können. "Wichtig ist, dass wir den Blick jetzt schnell nach vorne richten. Wir waren immer dann am stärksten, wenn keiner mehr einen Pfifferling auf uns gesetzt hat." In den 30 Tagen seit dem 24. April musste Kiel neben dem DFB-Pokalspiel beim BVB (0:5) ein Stressprogramm von acht Zweitliga-Spiele absolvieren. Und schlug sich lange wacker. Dann aber folgten auf die anfangs fünf Siege und ein Unentschieden die beiden 2:3-Rückschläge in Karlsruhe und gegen Darmstadt, die den Direktaufstieg verhinderten. Beine und Kopf schienen zu müde gewesen zu sein.

Funkel: Kiel wird "wieder positive Gedanken aufbauen" Vom kommenden Relegations-Gegner aus Köln gab es dafür Verständnis. "Es kann im Sport immer passieren, dass du ein oder zwei Möglichkeiten nicht nutzt", sagte Trainer Funkel. "Trainer Ole Werner hat ja auch gesagt, dass sie enttäuscht waren. Das kann ich zu hundert Prozent nachvollziehen. Aber bis Mittwoch werden sie wieder positive Gedanken aufbauen." Dann steigt in Köln (18.30 Uhr/DAZN) das Hinspiel.