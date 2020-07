Bittere Bilanz für Heidenheim-Vorgänger: So lief die Bundesliga-Relegation seit 2009

Gelingt dem 1. FC Heidenheim im Rückspiel der Bundesliga-Relegation der Coup gegen Werder Bremen? Nach dem 0:0 im Hinspiel am vergangenen Donnerstag an der Weser ist für das Rückspiel im höchstgelegenen Stadion des deutschen Profifußballs noch alles offen. Der Erfolg und damit verbundene Aufstieg ins Fußball-Oberhaus wäre eine große Überraschung - das zeigt allein schon der Blick in die Geschichtsbücher.

Seitdem die Relegation im Jahr 2009 wieder eingeführt worden ist, setzte sich der Dritte der 2. Bundesliga nur in Ausnahmefällen gegen den Tabellen-16. der Bundesliga durch. In den elf Auseinandersetzungen bis 2019 schaffte nur drei Mal der unterklassige Verein den Aufstieg, in acht Fällen gelang es dem Erstligisten, im Nachsitzen doch noch den Klassenverbleib zu feiern. Der SPORTBUZZER blickt auf alle Relegations-Duelle seit 2009 - klickt euch durch die Galerie!

