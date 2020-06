Modus, Termine, TV-Übertragung: So läuft die Relegation zur Bundesliga und zur 2. Liga

In zwei Spielen geht es um alles. Erst am letzten Spieltag rettete sich Werder Bremen durch einen 6:1-Sieg gegen Köln und eine gleichzeitige 0:3-Niederlage von Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin auf Relegationsrang 16 der Bundesliga. Am Sonntag folgte der 1. FC Heidenheim, der als Tabellendritter der 2. Liga nun gegen das Team von Trainer Florian Kohfeldt in der Relegation antritt. Die Bremer gehen dabei mit dem Gefühl des Erfolgs am letzten Spieltag in die anstehende Aufgabe. "Es geht von vorne los. Wir haben es wieder in der eigenen Hand. Wir sind selbstbewusst und sagen: wir können und wollen das schaffen", erklärte Klub-Aufsichtsratsboss Marco Bode am Sonntag im Sport1-Doppelpass.

Die beiden Partien um den letzten verbleibenden Platz in der Bundesliga werden am 2. und 6. Juli (jeweils 20.30 Uhr) ausgetragen. Bundesligist Bremen hat im Hinspiel zunächst Heimrecht. Das Rückspiel vier Tage später findet dann in Heidenheim statt. Im Free-TV wird keine der beiden Begegnungen zu sehen sein. Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen die Relegation parallel, weil sie nach der Corona-Pause durch das Ausscheiden von Eurosport neue Verträge mit der Deutschen Fußball Liga abgeschlossen haben. Erst mit Beginn des neuen TV-Vertrags ab der Saison 2021/22 kehren die Entscheidungsspiele ins Free-TV zurück - und zwar zu Sat.1.

Relegation seit 2009: Nur drei Erfolge für Zweitligisten

Beide Partien der Relegation zur Bundesliga werden - wie seit dem Neustart üblich - als Geisterspiele ausgetragen. Diesen Umstand gab es bei den Ausscheidungsspielen seit der Wiedereinführung zur Saison 2008/09 wenig überraschend noch nie. In den vergangenen elf Jahren hat sich nur in drei Fällen der Zweitligist gegen den Bundesligist durchsetzen können: direkt 2009 schaffte es Nürnberg (gegen Energie Cottbus), danach gelang es Fortuna Düsseldorf (gegen Hertha BSC) im Jahr 2012 - und dann erst wieder Union Berlin, die sich im Vorjahr dank der Auswärtstorregel gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt hatten.

2009 wurde die Bundesliga-Relegation wieder eingeführt. Alle bisherigen Begegnungen im Überblick: 2009. Das war eine klare Sache: Zweitligist 1. FC Nürnberg gewinnt zweimal souverän (3:0, 2:0) und kickt damit Energie Cottbus aus der Bundesliga. Im Rückspiel lief die La-Ola-Welle schon kurz nach der Halbzeit durchs Nürnberger Stadion. Christian Eigler und Marek Mintal hatte mit ihren Toren da schon alles klar gemacht. (Das Foto zeigt Ivica Iliev und Juri Judt.) ©

Auf den letzten verbleibenden Platz in der 2. Liga hofft auf jeden Fall der 1. FC Nürnberg - gerade erst aus der Bundesliga abgestiegen - als Tabellen-16. der abgelaufenen Saison. Der Gegner des FCN steht noch nicht fest. Mehrere Teams kämpfen in der 3. Liga noch um die Teilnahme an der Relegation. Es muss in diesem Jahr aber nicht zwangsläufig der Drittplatzierte sein - sollte der FC Bayern München II einen der ersten drei Plätze belegen, würde der Viertplatzierte gegen die Franken antreten. Die beiden Partien steigen am 7. und 11. Juli (jeweils 20.30 Uhr). Das Hinspiel findet in Nürnberg, das Rückspiel beim Drittligisten statt.

Das ist der Modus der Relegation zur Bundesliga und 2. Liga