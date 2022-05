Mit dem 1:0-Sieg im Relegations-Hinspiel im Rücken geht Trainer Tim Walter vom Hamburger SV mit Enthusiasmus und Mut, Vorfreude und Überzeugung in die zweite Begegnung gegen Hertha BSC. "Wir werden alles reinhauen, um alle Fans und die Stadt glücklich zu machen", sagte Walter einen Tag vor der Partie am Montagabend (20.30 Uhr, Sat.1/live mit Sky-Ticket [Anzeige]) im ausverkauften Volksparkstadion. Bei den Berlinern herrschen nach der Heimniederlage andere Gefühle vor. "Ich habe die Überzeugung, dass die Jungs auch mit einer gewissen Wut reingehen in dieses Spiel", sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Leidenschaft könnten seine Profis gewinnen, wenn "sie ein bisschen wütend auf sich selbst sind", meinte Bobic.

