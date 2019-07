Es fehlt an Matchhärte: TSV Victoria Linden verpasst Aufstieg in die 1. Bundesliga

Vor knapp 700 Zuschauern am Fösseweg war schnell zu erkennen, was den körperlich unterlegenen Gastgebern fehlte: Matchhärte. Sie kämpften zwar unverdrossen, verpassten aber reihenweise Tacklings, weil sie die Gegner an Hüfte oder Oberkörper zu erwischen versuchten – statt in die Beine zu gehen. Tief halten heißt das im Rugby-Jargon.

Mit der ersten guten offensiven Aktion durch einen Bodenroller (flacher Kick nach vorne) von Yannick Kumm ging Victoria jedoch mit 5:3 in Führung, der 18-jährige Maximilian Gust legte den Ball in seinem ersten Bundesligaspiel im Malfeld ab. Die Hamburger antworteten mit zwei weiteren Strafkicks und zwei Versuchen: kurz vor und kurz nach der Pause.

Es hätte sogar noch einmal eng werden können, als die Zebras durch Josef Lüder auf 10:21 verkürzten. „Aber dann treffen wie fünf, sechs falsche Entscheidungen am Stück und kicken schlecht. Schon hatte der HRC wieder Oberwasser“, so Himmer.

Wie es in der 2. Liga weitergeht, ob es eventuell eine Ligareform gibt, soll erst am Sonntag beim Deutschen Rugby-Tag in Hannover entschieden werden. Ziel ist, das Unterhaus wieder aufzustocken. Zuletzt waren statt acht nur noch vier Teams am Start. „Und das wäre tödlich, das sind einfach zu wenige Spiele. So kannst du den Rückstand auf die erste Liga nicht aufholen, da muss etwas passieren“, betonte Himmer.