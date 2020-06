Fix: DFL und DFB legen Termine für Relegation fest - Auftakt am 2. Juli

Die Termine für die Relegation zur 1. und 2. Bundesliga stehen offenbar fest. Wie die DFL am Freitag bekannt gab, soll die Relegation zur Bundesliga am 2. und 6. Juni stattfinden, die Zweitliga-Relegation hingegen erst am 7. und 11. Juli. Im Free TV werden alle vier Partien nicht zu sehen sein.