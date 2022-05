Dynamo Dresden will gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstagabend (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga den Nicht-Abstieg perfekt machen. Nach einem umkämpften 0:0 im Hinspiel haben die Sachsen berechtigte Hoffnungen, sich nach einer katastrophalen Rückrunde doch noch den Klassenerhalt zu sichern. Die SGD errang in 17 Rückrunden-Spielen keinen einzigen Sieg, neben zehn Unentschieden verlor die Elf von Trainer Guerino Capretti siebenmal. Hoffnung und Mut machen den Dresdnern für das Rückspiel vor allem die Fans, dies weiß auch Capretti: "Diese Leidenschaft brauchen wir für das Rückspiel - die Fans waren teilweise lauter als das ganze Heimstadion." Anzeige

Doch wenn es um die Stimmung der eigenen Anhängerschaft geht, ist Kaiserslautern zumindest ebenbürtig: Knapp 47.000 Zuschauer pilgerten am vergangen Freitag ins altehrwürdige Fritz-Walter-Stadion, um ihren Klub gegen Dynamo nach vorne zu peitschen. Doch den Pfälzern war gegen den Zweitligisten anzumerken, wie viel Druck auf ihnen lastet. In einer von Nervosität geprägten Partie konnten die "Roten Teufel" nur in der Anfangsphase Druck ausüben und sich Möglichkeiten herausspielen. "Das Spiel wird im Kopf entschieden", erklärte der neue FCK-Trainer Dirk Schuster nach einem durchwachsenen Hinspiel und sagte weiter: "Es ist eine Fifty-Fifty-Situation, aber wir sind gut gewappnet und optimistisch."

Wie sehe ich Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern live im TV? Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern am Freitag live im TV und via Sky Ticket. Stefan Hempel wird gemeinsam mit Experte Torsten Mattuschka das Spiel kommentieren. Ab 20 Uhr bekommt ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 Vorberichte, letzte Interviews sowie die Aufstellungen zum Spiel. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Wird die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden im Free-TV übertragen? Ja, Sat. 1 zeigt das Rückspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Dresden und Kaiserslautern live im Free-TV. Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung, während Wolff-Christoph Fuss das Spiel kommentiert.

Kann ich Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern im Livestream verfolgen? Ja, Sat. 1 bietet auf ran.de einen kostenlosen Livestream für die Partie an. Auch in der kostenfrei im iTunes- und Google-Play-Store erhältlichen ran-App kann man das Spiel über das Smartphone oder Tablet verfolgen. Außerdem wird die Partie bei Joyn PLUS+ gestreamt werden. Wer zudem als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Dresden gegen Kaiserslautern über Sky Go oder Sky Ticket im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.



Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Ja, der Livestream auf ran.de und in der ran-App ist vollständig kostenlos.